«Тулуза» сыграет в стыках, чтобы попасть в Лигу 1

«Тулуза» обыграла «Гренобль» в финале плей-офф второго дивизиона Франции со счётом 3:0. Голами отметились Стейн Спирингс, Куадио Коне и Рис Хили.

Теперь «Тулузе» предстоит сыграть с 18-й командой Лиги 1 за право выступать в высшем дивизионе страны в следующем сезоне. В настоящее время после 37 туров Лиги 1 на 18-м месте с 40 очками находится «Нант», уступая одно очко «Страсбургу», «Бресту» и «Лорьяну».

В нынешнем сезоне Лиги 2 «Тулуза» с 70 очками заняла третье место, пропустив вперёд «Клермон» и «Труа». В Кубке страны «Тулуза» дошла до четвертьфинала, уступив клубу четвёртого дивизиона – «Румийи Вальер» со счётом 0:2. В финале турнира трофей завоевал «Пари Сен-Жермен» обыгравший «Монако» со счётом 2:0.