Ярошик: таких премиальных, как в ЦСКА, мне больше нигде не выплачивали

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал слухи о возможном уходе президента московского клуба Евгения Гинера.
«Мне было бы обидно, если бы Гинер ушёл, я бы этого не хотел. Человек создал эту команду, прошёл с ней долгий путь как на поле, так и вне его. Он приезжал к нам на базу и после хороших матчей, и после плохих. Скажу честно, таких премиальных, как в ЦСКА, мне больше нигде не выплачивали. В Европе не давали таких больших денег, в Чехии совсем другие суммы. Но это тоже было мотивацией для игроков.
Помню, как Гинер радовался после чемпионства, как мы с ним фотографировались — я был, по сути, первым большим трансфером. Но нужно двигаться и смотреть вперёд. Фанаты видят, что нет результата, Гинер под большим давлением, как и руководители всех ведущих российских клубов. Мы тоже проигрывали, но в следующем матче показывали характер и разворачивали ситуацию в свою пользу. Вот в чём разница между нами и нынешней командой», — цитирует Ярошика «РБ-Спорт».
- 22 мая 2021
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