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Сборная Украины спаслась от домашнего поражения в матче с Бахрейном

Сборная Украины спаслась от домашнего поражения в матче с Бахрейном
Алексей Ласнов
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В товарищеском матче сборная Украины сыграла вничью со сборной Бахрейна. Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове и завершилась со счётом 1:1.

На 75-й минуте первый гол в матче забил полузащитник команды Бахрейна Сайед Саид, который реализовал пенальти. В добавленное время счёт сравнял Виктор Цыганков.

Встречу обслуживала чешская бригада арбитров во главе с Павелом Орелом. Ассистенты — Петр Блажей и Камил Гаек. Резервный арбитр — Виталий Романов (Украина).

Украинская команда впервые в истории играла со сборной Бахрейна.

13 июня 2020 года в матче группы С Евро-2020 на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме сборная Нидерландов примет команду Украины. Начало матча запланировано на 22:00 мск. В группе С также сыграют сборные Австрии и Северной Македонии. Матчи этой группы пройдут в Амстердаме и Бухаресте.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
23 мая 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Украина
Окончен
1 : 1
Бахрейн
0:1 Саид – 75' (пен)   1:1 Цыганков – 90+1'
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