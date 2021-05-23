Сборная Украины спаслась от домашнего поражения в матче с Бахрейном

В товарищеском матче сборная Украины сыграла вничью со сборной Бахрейна. Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове и завершилась со счётом 1:1.

На 75-й минуте первый гол в матче забил полузащитник команды Бахрейна Сайед Саид, который реализовал пенальти. В добавленное время счёт сравнял Виктор Цыганков.

Встречу обслуживала чешская бригада арбитров во главе с Павелом Орелом. Ассистенты — Петр Блажей и Камил Гаек. Резервный арбитр — Виталий Романов (Украина).

Украинская команда впервые в истории играла со сборной Бахрейна.

13 июня 2020 года в матче группы С Евро-2020 на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме сборная Нидерландов примет команду Украины. Начало матча запланировано на 22:00 мск. В группе С также сыграют сборные Австрии и Северной Македонии. Матчи этой группы пройдут в Амстердаме и Бухаресте.