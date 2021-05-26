Источник: Конте договорился с руководством «Интера» о расторжении контракта

Главный тренер «Интера» Антонио Конте и руководство миланского клуба достигли договорённости в вопросе расторжения контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Конте может покинуть клуб из-за разногласий с руководством. Появилась информация, что боссы клуба намерены сократить вложения и уменьшить зарплаты в команде на 20 процентов в связи с финансовым кризисом. Конте, в свою очередь, считает, что это противоречит амбициям «Интера», и уверен, для успешного выступления в следующем сезоне необходимо, наоборот, усилить состав.

Конте возглавил «Интер» в 2019 году, а до этого тренировал «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо». Под руководством специалиста нерадзурри в первом сезоне вышли в финал Лиги Европы, а в завершившейся кампании впервые за 11 лет стали чемпионами Италии.