Денис Черышев: думаю, Дзюба будет смотреть финал Лиги Европы с Эмери

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы УЕФА «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».

«В чём фишка тренера «Вильярреала» Унаи Эмери? Он хороший аналитик, знает уязвимые места соперников. Я думаю, что «Вильярреалу» удастся обыграть «Манчестер Юнайтед». Это его турнир, команда в него верит, верит в результат, это даёт ей силы двигаться вперёд. Мы в сборной будем смотреть финал Лиги Европы. Будет ли его смотреть Дзюба? Думаю да, конечно», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Финал Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт сегодня, 26 мая, на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».