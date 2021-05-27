«Не думаю, что перерос уровень РПЛ». Влашич высказался о своём будущем

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признался, что хотел бы перебраться играть в футбол поближе к Хорватии. При этом хавбек армейцев считает, что не перерос уровень Российской Премьер-Лиги.

«Не думаю, что перерос уровень чемпионата России. У меня есть действующий контракт с ЦСКА, так что не хочу ничего загадывать заранее. Посмотрим, что будет после чемпионата Европы. Мы сядем за стол переговоров и примем лучшее решение для меня и клуба. Если я уйду из ЦСКА, то, возможно, хотел бы перебраться поближе к дому», — сказал Влашич в интервью Хорватской футбольной федерации, его цитирует Tportal.

Никола Влашич из-за травмы пропустил два последних матча ЦСКА в чемпионате России. Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний хорват провёл 26 матчей, забил 11 голов, отдал пять результативных передач. 17 мая Влашича включили в заявку сборной Хорватии на чемпионат Европы 2020 года.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. Действующий контракт хорватского полузащитника с армейцами рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 30 млн.