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Черчесов: Влашич — один из лучших игроков РПЛ

Черчесов: Влашич — один из лучших игроков РПЛ
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича.

«Является ли Влашич лучшим игроком РПЛ? Дело в том, что Никола Влашич, вне всяких сомнений, игрок высокого уровня. Но всё же правильнее было бы сказать, что он один из лучших в российской лиге», — сказал Черчесов в интервью хорватскому изданию Sportske Novosti.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хорватский хавбек провёл 21 матч в Российской Премьер-Лиге, забил 10 голов (один — с пенальти) и отдал пять результативных передач. Действующий контракт Влашича с «армейцами» рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 30 млн.

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