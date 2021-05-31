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Рауль и Конте отказались тренировать «Реал»

Рауль и Конте отказались тренировать «Реал»
Диана Валавичюте
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Тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес и экс-наставник «Интера» Антонио Конте отказались возглавить мадридский «Реал», сообщает COPE.

Напомним, 27 мая мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил, что главный тренер Зинедин Зидан принял решение покинуть свой пост. В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».

По информации источника, Рауль и Конте не возглавят «Реал». Пост главного тренера «сливочных» может занять наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес. Напомним, бельгийская национальная команда сыграет со сборной России на групповом этапе предстоящего чемпионата Европы.

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