Рауль и Конте отказались тренировать «Реал»

Тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес и экс-наставник «Интера» Антонио Конте отказались возглавить мадридский «Реал», сообщает COPE.



Напомним, 27 мая мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил, что главный тренер Зинедин Зидан принял решение покинуть свой пост. В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».



По информации источника, Рауль и Конте не возглавят «Реал». Пост главного тренера «сливочных» может занять наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес. Напомним, бельгийская национальная команда сыграет со сборной России на групповом этапе предстоящего чемпионата Европы.