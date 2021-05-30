Конте ведёт переговоры и с «Реалом», и с «Тоттенхэмом». «Шпоры» готовы нанять Паратичи

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте ведёт переговоры и с «Реалом», и с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Football Italia.
В предложении «шпор» есть опция, которая может повлиять на решение итальянского тренера. Если Конте возглавит «Тоттенхэм», лондонцы наймут бывшего спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи, с которым у Конте сохранились хорошие отношения.
Сообщалось, что специалист ведёт переговоры о возможном назначении с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. Сообщается, что стороны могут заключить контракт, рассчитанный на два года.
Напомним, Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии. 27 мая «Реал» объявил об уходе Зинедина Зидана с поста наставника основной команды.
- 30 мая 2021
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