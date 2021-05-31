Антон Заболотный: сейчас именно тот момент, когда я готов усилить ЦСКА

Новичок ЦСКА нападающий Антон Заболотный прокомментировал возвращение в клуб, где он начинал свою карьеру.



«Я скорее вернулся домой, чем перешёл в новый клуб. Это всё тянется с детства, с 11 лет я армеец. Всю школу я прошёл в ЦСКА, там началась моя футбольная жизнь. Когда Роман Юрьевич (Бабаев, генеральный директор. — Прим. «Чемпионата») вышел на меня, у меня просто не оставалось никаких шансов. Моя мечта сбылась, я давно хотел вернуться в клуб. С Оличем ещё не общался, но через Бабаева он выходил. Роман Юрьевич рассказал про его политику, обусловились, как будут проходить следующие сезоны и какие у Романа Юрьевича пожелания, какие задачи.



Неправда, что у меня есть обида на ЦСКА. На тот момент, когда я был в ЦСКА, я был ещё молод и не готов к основному составу. Возможно, клуб правильно поступил, дав мне уйти. Меня отправили в свободное плавание, и я уже там набивал свои шишки, набирался опыта игры. Сейчас именно тот момент, когда я готов усилить ЦСКА», — сказал Заболотный в ролике на YouTube-канале армейцев.