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«Уфа» вернётся из отпуска 7 июня и проведёт три контрольных матча на сборе

«Уфа» вернётся из отпуска 7 июня и проведёт три контрольных матча на сборе
Диана Валавичюте
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Пресс-служба «Уфы» объявила дату возвращение футболистов из отпуска.

Игроки уфимской команды вернутся к работе 7 июня и проведут тренировочный сбор на базе в московском Строгине до 19 июня. Во время сбора «Уфа» проведёт два контрольных матча. Соперниками уфимцев станут «Чайка» (16 июня) и калининградская «Балтика» (19 июня). На 12 июня запланировано проведение ещё одной товарищеской игры, соперник будет определён позже.

По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».

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