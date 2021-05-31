«Уфа» вернётся из отпуска 7 июня и проведёт три контрольных матча на сборе

Пресс-служба «Уфы» объявила дату возвращение футболистов из отпуска.



Игроки уфимской команды вернутся к работе 7 июня и проведут тренировочный сбор на базе в московском Строгине до 19 июня. Во время сбора «Уфа» проведёт два контрольных матча. Соперниками уфимцев станут «Чайка» (16 июня) и калининградская «Балтика» (19 июня). На 12 июня запланировано проведение ещё одной товарищеской игры, соперник будет определён позже.



По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».