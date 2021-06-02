Марк ван Боммел назначен новым главным тренером «Вольфсбурга»

«Вольфсбург» официально объявил о назначении Марка ван Боммела на пост главного тренера команды.

44-летний голландский специалист заключил соглашение с «волками» до 30 июня 2023 года. Тренерский штаб Ван Боммеля будет состоять из двух бывших игроков Бундеслиги — Михаэля Фронцека и Кевина Хофланда, а также Алекса Абреша и Винсента Хайльмана.

«Мы были очень заинтересованы в Марке ван Боммеле, и когда мы поговорили с ним, это подтвердило наше впечатление, что он идеально подходит для нашего клуба», — сказал управляющий директор клуба Йорг Шмадтке.

В последний раз ван Боммел руководил голландским ПСВ в сезоне-2019/2020.



В сезоне-2020/2021 «Вольфсбург» занял четвёртое место в чемпионате Германии, набрав 61 очко в 34 матчах.