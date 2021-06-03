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Мухин — о тренировках Черчесова: у меня впервые сборы с такими сильными нагрузками

Мухин — о тренировках Черчесова: у меня впервые сборы с такими сильными нагрузками
Андрей Панков
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин поделился впечатлениями от тренировочных сборов.

«Волнение всегда есть, что не попадёшь в состав. Я молодой игрок, опыта не хватает. Но работал на тренировках максимально, доказал тренеру, что могу играть. В голове сейчас мысли только о сборной. Нужно выигрывать и работать максимально. Голова кругом не идёт.

У меня впервые сборы с такими сильными нагрузками. Очень сильно уставал на нескольких тренировках. Похоже на сборы с Юрием Палычем Сёминым, но здесь нагрузки сильнее.

Общение с Ромащенко после матча с Польшей было ради подсказа. Он мне сказал, что во время последнего штрафного я должен был быть пониже, чтобы подстраховать.

Разговоров особых с Черчесовым не было. На тренировках подбадривает, психологически сразу становится легче», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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