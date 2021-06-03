Сергей Шнуров: думаю, Дзюба станет лучшим бомбардиром Евро

Известный музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров оценил готовность Санкт-Петербурга к проведению чемпионата Европы – 2020, а также поделился ожиданиями от выступления сборной России на континентальном первенстве.

«Я надеюсь, что город справится прекрасно, потому что город готов, судя по тому, как прошел чемпионат мира три года назад. Я присутствовал практически на всех матчах, которые были в Питере. Было здорово. Чего ожидаю от сборной? Как обычно, вот этого (Показывает фирменное празднование голов Артёма Дзюбы. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, Дзюба станет лучшим бомбардиром ЕВРО», — приводит слова Шнурова РИА Новости.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.