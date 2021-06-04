Форвард ОАЭ Мабхут обошёл Месси по количеству голов за сборную. До Роналду — 30 мячей

Форвард сборной ОАЭ и «Аль-Джазиры» Али Мабхут превзошёл показатель по забитым голам за национальную сборную нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси.
Вчера, 3 мая, состоялась игра квалификационного раунда чемпионата Мира в азиатском регионе. Сборная ОАЭ обыграла Малайзию со счётом 4:0. Мабхут оформил дубль в этом матче, отличившись на 18-й и 90+1-й минутах.
Данные голы стали 72-м и 73-м на международном уровне. Таким образом, нападающий вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в международных матчах за всю историю. А также обошёл Лионеля Месси и нападающего сборной Индии Сунила Чхетри в списке действующих голеадоров, у которых по 71-му забитому мячу.
Первое место среди ныне выступающих игроков занимает нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. На его счету 103 забитых мяча за сборную Португалии.
Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Мабхута в € 4 млн.
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