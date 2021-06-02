Месси за четыре года нового контракта с «Барселоной» заработает € 240 млн

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет получать по новому контракту с каталонцами около € 60 млн в год, сообщает Sport.es.
За первые четыре года по контракту аргентинец заработает € 240 млн. Согласно условиям соглашения, Месси отыграет два сезона за «Барселону». После этого аргентинец в роли посла каталонского клуба будет выступать в MLS на протяжении двух лет — в «Интере» Майами, принадлежащего Дэвиду Бекхэму.
Последние шесть лет контракта аргентинец вновь проведёт в «Барселоне», где займёт одну из должностей. Зарплата, которую он будет получать в это время, не называется.
Ранее стало известно, что «Барселона» предложила Месси контрактное соглашение на десять лет.
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. Сейчас «Барселона» платит Месси € 90 млн в год до вычета налогов. 33-летний аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
- 2 июня 2021
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