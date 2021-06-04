«Вест Хэм» предложил Алексу Кралу пятилетний контракт

«Вест Хэм» предложил полузащитнику «Спартака» Алексу Кралу пятилетний контракт, сообщает в своём «твиттере» спортивный журналист Николо Скира. По информации источника, переговоры между футболистом и клубом находятся в продвинутой стадии.
Контракт Крала со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провёл 30 матчей и отметился пятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «молотобойцы» могут включить украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в сделку по Кралу, чтобы снизить сумму трансфера.
Ярмоленко в сезоне-2020/2021 провёл 24 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. «Вест Хэм» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и выступит в Лиге Европы.
- 4 июня 2021
-
11:45
-
11:36
-
11:33
-
11:27
-
11:09
-
11:04
-
11:03
-
10:49
-
10:43
-
10:17
-
10:15
-
09:59
-
09:41
-
09:37
-
08:15
-
08:00
-
07:57
-
07:45
-
07:30Талалаев рассказал о конфликте с Беришей Эксклюзив
-
07:27
-
07:15
-
07:03
-
07:00
-
06:23
-
04:55
-
04:20
-
03:59
-
03:00
-
02:13
-
01:54
-
00:49
-
00:37
-
00:35
-
00:18
-
00:02