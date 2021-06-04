Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» предложил Алексу Кралу пятилетний контракт

«Вест Хэм» предложил Алексу Кралу пятилетний контракт
Сергей Сорокин
Комментарии

«Вест Хэм» предложил полузащитнику «Спартака» Алексу Кралу пятилетний контракт, сообщает в своём «твиттере» спортивный журналист Николо Скира. По информации источника, переговоры между футболистом и клубом находятся в продвинутой стадии.

Контракт Крала со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провёл 30 матчей и отметился пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» могут включить украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в сделку по Кралу, чтобы снизить сумму трансфера.

Ярмоленко в сезоне-2020/2021 провёл 24 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. «Вест Хэм» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и выступит в Лиге Европы.

Новость по теме
В сделку «Спартака» и «Вест Хэма» по трансферу Крала могут включить Ярмоленко
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021