«Вест Хэм» предложил Алексу Кралу пятилетний контракт

«Вест Хэм» предложил полузащитнику «Спартака» Алексу Кралу пятилетний контракт, сообщает в своём «твиттере» спортивный журналист Николо Скира. По информации источника, переговоры между футболистом и клубом находятся в продвинутой стадии.



Контракт Крала со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провёл 30 матчей и отметился пятью результативными передачами.



Ранее сообщалось, что «молотобойцы» могут включить украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в сделку по Кралу, чтобы снизить сумму трансфера.



Ярмоленко в сезоне-2020/2021 провёл 24 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. «Вест Хэм» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и выступит в Лиге Европы.