«Эвертон» расстался с Уолкоттом, Боласье и ещё тремя футболистами

«Эвертон» на своём официальном сайте сообщил об уходе из клуба сразу нескольких футболистов.



В связи с истечением контрактов ливерпульскую команду покидают 32-летние нападающие Тео Уолкотт и Янник Боласье, до последнего времени выступавшие на правах аренды за «Саутгемптон» и «Мидлсбро» соответственно, а также 28-летний полузащитник Мухамед Бешич и 29-летний форвард Джошуа Кинг. 31-летний вратарь Робин Ольсен возвращается в «Рому» в связи с истечением срока аренды.



«Эвертон» в минувшем сезоне занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 38 турах команда набрала 59 очков. После завершения кампании клуб покинул главный тренер Карло Анчелотти. Итальянский специалист вернулся в мадридский «Реал».

Видео гола Уолкотта в ворота «Фулхэма»: