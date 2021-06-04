Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» расстался с Уолкоттом, Боласье и ещё тремя футболистами

«Эвертон» расстался с Уолкоттом, Боласье и ещё тремя футболистами
Михаил Рождественский
Комментарии

«Эвертон» на своём официальном сайте сообщил об уходе из клуба сразу нескольких футболистов.

В связи с истечением контрактов ливерпульскую команду покидают 32-летние нападающие Тео Уолкотт и Янник Боласье, до последнего времени выступавшие на правах аренды за «Саутгемптон» и «Мидлсбро» соответственно, а также 28-летний полузащитник Мухамед Бешич и 29-летний форвард Джошуа Кинг. 31-летний вратарь Робин Ольсен возвращается в «Рому» в связи с истечением срока аренды.

«Эвертон» в минувшем сезоне занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 38 турах команда набрала 59 очков. После завершения кампании клуб покинул главный тренер Карло Анчелотти. Итальянский специалист вернулся в мадридский «Реал».

Видео гола Уолкотта в ворота «Фулхэма»:

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021