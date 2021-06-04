«Эвертон» расстался с Уолкоттом, Боласье и ещё тремя футболистами

«Эвертон» на своём официальном сайте сообщил об уходе из клуба сразу нескольких футболистов.
В связи с истечением контрактов ливерпульскую команду покидают 32-летние нападающие Тео Уолкотт и Янник Боласье, до последнего времени выступавшие на правах аренды за «Саутгемптон» и «Мидлсбро» соответственно, а также 28-летний полузащитник Мухамед Бешич и 29-летний форвард Джошуа Кинг. 31-летний вратарь Робин Ольсен возвращается в «Рому» в связи с истечением срока аренды.
«Эвертон» в минувшем сезоне занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 38 турах команда набрала 59 очков. После завершения кампании клуб покинул главный тренер Карло Анчелотти. Итальянский специалист вернулся в мадридский «Реал».
Видео гола Уолкотта в ворота «Фулхэма»:
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