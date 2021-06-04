Квинси Промес: не нужно недооценивать российский футбол

Нападающий «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес рассказал, почему вернулся в Россию.

«Если бы я остался в «Аяксе» на скамейке запасных, не было бы больших шансов поехать на чемпионат Европы. Только по этой причине поехал в Россию. Моё возвращение в «Спартак» было выгодно для обеих сторон. Чувствую себя как раньше. Я играю в каждом матче, забиваю голы, и мы смогли попасть в квалификацию Лиги чемпионов. «Спартак» — особенный клуб для меня. Там у меня контракт на три года. Россия для меня — это словно возвращение домой. Я чуть не стал русским.



Спрашивал ли Франка Де Бура, стоит ли ехать в Россию? Нет, я этого не делал. Раньше, когда играл в «Спартаке», меня тоже вызывали в сборную. Мне нужно было поддерживать свою форму, и я знал, что, если начну снова играть на постоянной основе, приглашение в сборную будет логичным следствием. Думаю, тренер знает об уровне футбола в России. Не нужно недооценивать его», — цитирует Промеса AD.

В сезоне-2020/2021 за московский клуб Промес провёл 11 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи. За «Аякс» — 6 мячей в 19 встречах.