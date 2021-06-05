Промес — об уголовном деле против него: вижу, что пишут в СМИ, и иногда это раздражает

Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес рассказал о его реакции на уголовное дело.

«Сейчас для меня это не самое главное. Да, я вижу, что пишут в СМИ. Иногда это меня раздражает. Когда люди говорили, что я сомневался, возвращаться мне в сборную или нет, это основывалось не на моих игровых качествах. Всякий раз, когда упоминается моё имя, речь идёт об уголовном деле, а не о моей игре. Думаю, обо мне стоит говорить как о футболисте.

Я тоже стараюсь это доказывать своими ответами и игрой, потому что у меня такое чувство, что люди не всегда честно рассказывают обо мне. Это очень обидно. Люди уже считают меня виновным. Это негатив, и не стоит его затрагивать перед чемпионатом Европы. Вот куда должно быть направлено всё моё внимание.

Однако это никак не повлияло на мой настрой. Я сосредоточился исключительно на футболе, и это сработало. Это совершенно не влияет на мою жизнь», — цитирует Промеса AD.