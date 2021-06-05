Ионов и Дзюба — в стартовом составе сборной России на матч с Болгарией

Стали известны стартовые составы сборных России и Болгарии на товарищеский матч. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Болгария.
Сборная России: Шунин, Жирков, Кудряшов, Джикия, Караваев, Баринов, Оздоев, Зобнин, Головин, Ионов, Дзюба.
Сборная Болгарии: Караджов, Христов А., Карагерен, Малинов, Цветанов, Антов, Галабинов, Десподов, Христов П, Чочев, Янков.
Матч обслужит белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. Ассистенты — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Дмитрий Дмитриев.
Контрольный матч с Болгарией станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы — 2020.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
- 5 июня 2021
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