The Athletic: Головин будет стремиться развить впечатляющий сезон на чемпионате Европы

Журналисты издания The Athletic назвали полузащитника «Монако» Александра Головина ключевой творческой единицей в составе сборной России перед Евро-2020.

«Александр Головин из «Монако» является главной звездой российской сборной на Евро-2020. Талантливый полузащитник — один из четырёх игроков команды Станислава Черчесова, выступающий за пределами Российской Премьер-Лиги.

Полузащитник Головин был одним из ключевых игроков России на ЧМ-2018. Он забил гол и отдал две результативные передачи, тем самым помог своей сборной выйти в четвертьфинал турнира. Этого яркого выступления оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание «Монако», где сейчас Александр обретает силу.

Головин — ключевая творческая единица в физически сильной сборной России, и его универсальная способность играть как в центре полузащиты, так и на фланге бесценна для Станислава Черчесова. Игрок «Монако» будет стремиться развить впечатляющий сезон на внутреннем уровне с помощью своих выступлений на чемпионате Европы», — пишет The Athletic.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.