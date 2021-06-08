Daily Record: Дзюбе 32 года, и не похоже, что он сбавляет обороты

Журналисты издания Daily Record составили список футболистов, за которыми стоит следить на чемпионате Европы – 2020. Сборную России в этом рейтинге представил нападающий и капитан – Артём Дзюба.
«Дзюба — ветеран сборной России. Он забил 29 голов в 50 матчах за национальную команду своей страны. И не похоже, что в 32 года нападающий сбавляет обороты, ведь в завершившемся клубном сезоне у себя на родине он забил 22 гола за «Зенит». Дзюба будет стремиться стать лучшим бомбардиром сборной России за всю историю, если продолжит забивать голы на грядущем турнире», — пишет Daily Record.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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