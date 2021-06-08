Моуринью хочет видеть Азмуна в «Роме», если переход Белотти сорвётся

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может покинуть сине-бело-голубых в летнее межсезонье и продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Как сообщает Corriere dello Sport, иранский футболист входит в список трансферных интересов «Ромы». Новый главный тренер «волков» Жозе Моуринью хочет видеть Сердара в своей команде в том случае, если сорвётся переход Андреа Белотти из «Торино».
При этом судьба Азмуна зависит и от будущего нынешнего лидера атаки «Ромы» Эдина Джеко. Если клубу удастся продать боснийца, то он сможет потратить большую сумму на приобретение нового форварда.
Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне 26-летний нападающий пров`л 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.
Видеообзор матча «Зенит» — «Локомотив», в котором Азмун оформил хет-трик:
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