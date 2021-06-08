Василий Казарцев возглавил рейтинг российских судей VAR

Российский футбольный союз опубликовал рейтинг судей VAR, работавших на матчах Российской Премьер-Лиги в минувшем сезоне.

На первом месте в списке находится Василий Казарцев (Санкт-Петербург), который провёл 12 матчей в качестве арбитра VAR.

1. Василий Казарцев — 12

2. Сергей Иванов — 14

3. Павел Кукуян — 13

4. Игорь Панин — 15

5. Евгений Кукуляк — 4

6. Виталий Мешков — 11

7. Владислав Безбородов — 7

8. Сергей Карасёв — 13

9. Алексей Матюнин — 8

10. Артём Любимов — 17

11. Владимир Москалёв — 12

12. Павел Шадыханов — 18

13. Алексей Сухой — 17

14. Евгений Турбин — 12

15. Николай Волошин — 14

16. Кирилл Левников — 8

17. Сергей Лапочкин — 9

18. Станислав Васильев — 10

19. Михаил Вилков — 7

20. Алексей Амелин — 13

21. Анатолий Жабченко — 6

22. Иван Сиденков — 2.