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Василий Казарцев возглавил рейтинг российских судей VAR

Василий Казарцев возглавил рейтинг российских судей VAR
Алексей Ласнов
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Российский футбольный союз опубликовал рейтинг судей VAR, работавших на матчах Российской Премьер-Лиги в минувшем сезоне.

На первом месте в списке находится Василий Казарцев (Санкт-Петербург), который провёл 12 матчей в качестве арбитра VAR.

1. Василий Казарцев — 12
2. Сергей Иванов — 14
3. Павел Кукуян — 13
4. Игорь Панин — 15
5. Евгений Кукуляк — 4
6. Виталий Мешков — 11
7. Владислав Безбородов — 7
8. Сергей Карасёв — 13
9. Алексей Матюнин — 8
10. Артём Любимов — 17
11. Владимир Москалёв — 12
12. Павел Шадыханов — 18
13. Алексей Сухой — 17
14. Евгений Турбин — 12
15. Николай Волошин — 14
16. Кирилл Левников — 8
17. Сергей Лапочкин — 9
18. Станислав Васильев — 10
19. Михаил Вилков — 7
20. Алексей Амелин — 13
21. Анатолий Жабченко — 6
22. Иван Сиденков — 2.

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