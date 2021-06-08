РФС опубликовал рейтинг судей РПЛ. Кукуян — первый, Карасёв — 11-й

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал рейтинг судей в поле, работавших на матчах Российской Премьер-Лиги в минувшем сезоне.

На первом месте оказался Павел Кукуян (Сочи), который работал на 17 матчах РПЛ. В тройке также оказались Сергей Иванов и Сергей Лапочкин. Единственный российский судья на Евро-2020, Сергей Карасёв, занял 11-е место в рейтинге РФС.

Рейтинг судей в поле:

1. Кукуян Павел — 17 матчей

2. Иванов Сергей — 19

3. Лапочкин Сергей — 15

4. Левников Кирилл — 19

5. Сиденков Иван — 7

6. Матюнин Алексей — 15

7. Безбородов Владислав — 16

8. Любимов Артем — 4

9. Мешков Виталий — 18

10. Кукуляк Евгений — 13

11. Карасёв Сергей — 18

12. Вилков Михаил — 11

13. Казарцев Василий — 13

14. Васильев Станислав — 15

15. Волошин Николай — 7

16. Панин Игорь — 15

17. Шадыханов Павел — 5

18. Москалёв Владимир — 14

19. Турбин Евгений — 5

20. Фролов Антон — 1

21. Сухой Алексей — 6.