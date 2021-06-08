РФС опубликовал рейтинг судей РПЛ. Кукуян — первый, Карасёв — 11-й

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал рейтинг судей в поле, работавших на матчах Российской Премьер-Лиги в минувшем сезоне.
На первом месте оказался Павел Кукуян (Сочи), который работал на 17 матчах РПЛ. В тройке также оказались Сергей Иванов и Сергей Лапочкин. Единственный российский судья на Евро-2020, Сергей Карасёв, занял 11-е место в рейтинге РФС.
Рейтинг судей в поле:
1. Кукуян Павел — 17 матчей
2. Иванов Сергей — 19
3. Лапочкин Сергей — 15
4. Левников Кирилл — 19
5. Сиденков Иван — 7
6. Матюнин Алексей — 15
7. Безбородов Владислав — 16
8. Любимов Артем — 4
9. Мешков Виталий — 18
10. Кукуляк Евгений — 13
11. Карасёв Сергей — 18
12. Вилков Михаил — 11
13. Казарцев Василий — 13
14. Васильев Станислав — 15
15. Волошин Николай — 7
16. Панин Игорь — 15
17. Шадыханов Павел — 5
18. Москалёв Владимир — 14
19. Турбин Евгений — 5
20. Фролов Антон — 1
21. Сухой Алексей — 6.
- 8 июня 2021
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