ФИФА — о форме сборной Украины: политику и спорт смешивать не следует

В ФИФА прокомментировали новую форму сборной Украины, в которой та сыграет на Евро-2020.
«Одобрение экипировки участвующих команд остаётся на усмотрение соответствующего организатора турнира, в данном случае УЕФА. Таким образом, организатор турнира вправе устанавливать соответствующие требования к экипировке, которые обязаны соблюдать команды-участницы. Выполняя эту работу, организаторы турнира должны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка соответствовала правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций и доступным на официальном сайте совета.
Учитывая вышеизложенное, поскольку организатором данного турнира является не ФИФА, он не попадает в зону нашей непосредственной ответственности. Однако мы хотим подчеркнуть, что, в соответствии с нашим Уставом, ФИФА сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твёрдо верит, что политику и спорт смешивать не следует», — приводит RT ответ пресс-службы ФИФА.
РФС направил обращение в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020.
- 8 июня 2021
-
21:25
-
21:16
-
21:05
-
20:56
-
20:54
-
20:23
-
20:22
-
20:19
-
20:03
-
19:53
-
19:49
-
19:48
-
19:35
-
19:33
-
19:33
-
19:30
-
19:15
-
19:14
-
19:05
-
19:01
-
18:50
-
18:48
-
18:43
-
18:43
-
18:34
-
18:29
-
18:28
-
18:26
-
18:18
-
18:13
-
18:03
-
18:00
-
17:46
-
17:45
-
17:39