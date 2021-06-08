ФИФА — о форме сборной Украины: политику и спорт смешивать не следует

В ФИФА прокомментировали новую форму сборной Украины, в которой та сыграет на Евро-2020.

«Одобрение экипировки участвующих команд остаётся на усмотрение соответствующего организатора турнира, в данном случае УЕФА. Таким образом, организатор турнира вправе устанавливать соответствующие требования к экипировке, которые обязаны соблюдать команды-участницы. Выполняя эту работу, организаторы турнира должны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка соответствовала правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций и доступным на официальном сайте совета.

Учитывая вышеизложенное, поскольку организатором данного турнира является не ФИФА, он не попадает в зону нашей непосредственной ответственности. Однако мы хотим подчеркнуть, что, в соответствии с нашим Уставом, ФИФА сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твёрдо верит, что политику и спорт смешивать не следует», — приводит RT ответ пресс-службы ФИФА.



РФС направил обращение в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020.