Губерниев: Евро без аккредитации Арустамяна — как сборная России без Дзюбы и Головина!
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об отказе Нобелю Арустамяну в аккредитации на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
«Хочу со своей стороны поддержать замечательного коллегу Нобеля Арустамяна! Он блестящий комментатор и история с его аккредитацией просто гнусная! Нобель, я очень надеюсь услышать твои репортажи с места события, верю в здравый смысл и посылаю тебе лучи поддержки! Европейский футбол без аккредитации Нобеля Арустамяна — как сборная России без Дзюбы и Головина! Нобель — я с тобой!» — написал Губерниев в телеграм-канале.
Блогер Василий Уткин сообщил, что журналист и комментатор Нобель Арустамян не получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы — 2020. Его блокировал оргкомитет в Азербайджане.
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