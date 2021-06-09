Губерниев: Евро без аккредитации Арустамяна — как сборная России без Дзюбы и Головина!

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об отказе Нобелю Арустамяну в аккредитации на предстоящий чемпионат Европы — 2020.

«Хочу со своей стороны поддержать замечательного коллегу Нобеля Арустамяна! Он блестящий комментатор и история с его аккредитацией просто гнусная! Нобель, я очень надеюсь услышать твои репортажи с места события, верю в здравый смысл и посылаю тебе лучи поддержки! Европейский футбол без аккредитации Нобеля Арустамяна — как сборная России без Дзюбы и Головина! Нобель — я с тобой!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Блогер Василий Уткин сообщил, что журналист и комментатор Нобель Арустамян не получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы — 2020. Его блокировал оргкомитет в Азербайджане.