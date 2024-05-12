Силкин: разогнал бы иностранцев к чёртовой матери — они приносят ущерб российскому футболу

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин заявил, что наличие легионеров негативно сказывается на уровне Российской Премьер-Лиги.

«Семак в «Зените» столкнулся с проблемой русского языка, потому что бразильцы правят балом. Когда Семак делает замены, то бразильцы выходят на поле с недовольными мордами. Мне это не нравится. «Зенит» — один из лидеров чемпионата, но в команде должны быть свои игроки. Нужно поменьше иностранцев. У нас полно самородков в любом виде деятельности, просто их надо довести до ума и не загубить.

У нас сейчас сложилась такая ситуация, что своих игроков относим на задний план. Взяли бразильцев и других иностранцев, но нет Малкома — и «Зенит» забуксовал. Они хотят, но мяч в ворота не летит. Вчера играли с ЦСКА — вратарь ошибается, попадает в Облякова, Вендел бьёт в пустые ворота, а там Обляков. С одной стороны, это характер игроков ЦСКА, с другой, это говорит о мастеровитости иностранцев.

Я бы разогнал всех этих иностранцев к чёртовой матери. Они занимают место наших игроков в ущерб развитию российского футбола. И они не могут реализовать момент с убойной точки. Взять того же Кади в матче со «Спартаком». Он в пустые ворота не может забить. Что это за игрок? Зачем он здесь нужен? Он получает здесь больше всех и ещё сделал обиженную морду, когда его заменили. У нас, к сожалению, всё поставлено с ног на голову. Мы хотим чего-то добиться, но не своими ресурсами, а непонятно кем», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.