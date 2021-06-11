Фёдор Кудряшов продолжает тренироваться индивидуально в преддверии матча Бельгия — Россия

Сборная России проводит тренировку на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Полузащитник Андрей Мостовой, у которого подтвердился коронавирус, на занятиях отсутствует. Защитника Романа Евгеньева, который заменит его в заявке, тоже нет в расположении команды. Его ждут вечером. Защитник Фёдор Кудряшов, восстанавливающийся после травмы, продолжает тренироваться индивидуально.

Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.