Фёдор Кудряшов продолжает тренироваться индивидуально в преддверии матча Бельгия — Россия

Сборная России проводит тренировку на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Полузащитник Андрей Мостовой, у которого подтвердился коронавирус, на занятиях отсутствует. Защитника Романа Евгеньева, который заменит его в заявке, тоже нет в расположении команды. Его ждут вечером. Защитник Фёдор Кудряшов, восстанавливающийся после травмы, продолжает тренироваться индивидуально.
Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
- 11 июня 2021
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