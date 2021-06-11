Финский футболист повторил легендарный гол рукой Диего Марадоны. Видео

В матче второго тура четвёртой по силе лиги Финляндии «Комета» — «Варкаус» случился запоминающийся эпизод.

Нападающий «Варкауса» Томми Ланкинен при подаче углового, выпрыгнув, выставил руку вверх, и мяч, попав в неё, опустился за линию ворот. После гола футболист как ни в чём не бывало начал бурно праздновать забитый мяч. Судьи не заметили нарушения правил, и главный арбитр указал на центр поля.

Видео эпизода с участием Томми Ланкинена

Ланкинен повторил знаменитый гол величайшего аргентинского футболисты Диего Марадоны в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 1986 со сборной Англии (2:1). Этот забитый мяч прозвали «Рука Бога».



Однако хитрость Ланкинена не помогла его команде — «Комета» разгромила «Варкаус» со счётом 11:4. Томми Ланкинен стал автором двух забитых мячей своей команды.