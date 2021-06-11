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Финский футболист повторил легендарный гол рукой Диего Марадоны. Видео

Финский футболист повторил легендарный гол рукой Диего Марадоны. Видео
Никита Сербаков
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В матче второго тура четвёртой по силе лиги Финляндии «Комета» — «Варкаус» случился запоминающийся эпизод.

Нападающий «Варкауса» Томми Ланкинен при подаче углового, выпрыгнув, выставил руку вверх, и мяч, попав в неё, опустился за линию ворот. После гола футболист как ни в чём не бывало начал бурно праздновать забитый мяч. Судьи не заметили нарушения правил, и главный арбитр указал на центр поля.

Видео эпизода с участием Томми Ланкинена

Ланкинен повторил знаменитый гол величайшего аргентинского футболисты Диего Марадоны в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 1986 со сборной Англии (2:1). Этот забитый мяч прозвали «Рука Бога».

Однако хитрость Ланкинена не помогла его команде — «Комета» разгромила «Варкаус» со счётом 11:4. Томми Ланкинен стал автором двух забитых мячей своей команды.

«Рука Бога – гол моей мечты, моих снов». Великий матч Марадоны «Рука Бога – гол моей мечты, моих снов». Великий матч Марадоны
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