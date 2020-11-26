«Рука Бога – гол моей мечты, моих снов». Великий матч Марадоны

Матч с англичанами в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года для аргентинцев был больше, чем просто матч: для них это была битва за своих, тех, кто погиб в борьбе за Фолклендские острова четырьмя годами ранее. Диего Марадона в своей книге «Я – Ди-его» писал: «Для нас это означало больше, чем победа над футбольной командой, для нас это означало – победить целую страну. Пусть перед игрой мы заявляли, что этот поединок не имеет ничего общего с войной, для нас это было неким подобием реванша».

На перерыв команды ушли без голов, но самое интересное случилось во втором тайме: Марадона, который и в первые 45 минут создавал больше всех моментов в сборной Ар-гентины, за четыре минуты совершил невероятное. На глазах более чем 100 тысяч человек он сделал то, что заметил весь мир, кроме двух человек – главного арбитра Али Бин-Нассера и судьи Богдана Дочева.



Забил рукой.

Легендарная разминка Марадоны. Такого не вытворял никто, кроме него! Разве можно с таким настроем готовиться к полуфиналу еврокубка?

После матча Диего пошутил, что этот мяч был забит отчасти головой Марадоны, отчасти – рукой Бога. А уже спустя много лет в своей книге признался, что «обокрал англичан»: «Сейчас я уже могу рассказать то, что не мог в тот момент, когда я назвал его «Рукой Бо-жьей». Ну какая ещё «Божья рука», это была рука Диего! Я словно обокрал англичан…

Я и сам не знаю, как сумел выпрыгнуть так высоко. Я выставил кулак левой руки, а вратарь Петер Шилтон этого даже не заметил. Первым, кто стал требовать отмены гола, оказался набегавший сзади Фенвик – не потому, что он это видел, а потому, что не мог понять, как можно выиграть единоборство в прыжке у вратаря. Когда я увидел, что судья на линии побежал к центру поля, я с радостными криками бросился к трибуне, где сидели отец и тесть. Мой старик высунулся наполовину, убеждённый в том, что я забил головой. Я праздновал этот гол, спрятав левый кулак и глядя искоса на судей, потому что боялся, что они могут что-нибудь заподозрить. К счастью, этого не произошло.



Я прикинулся дурачком, потому что мне не оставалось ничего иного. Я прыгнул, взмыл вверх и выставил кулак позади головы. Гол, который заставил англичан изойти слезами. Год спустя я сказал одному журналисту из ВВС: «Это был абсолютно чистый гол, потому что его засчитал судья. А я не тот человек, чтобы сомневаться в его честности».

«Попробовать наркотики – худшая идея в моей жизни». Правила жизни Диего Марадоны Он верил, что когда умрёт, то снова родится тем же Диего.

Во второй автобиографии Диего ещё привёл разговор с Линекером после матча.



«– Почему ты сказал «рука Бога»? – задал мне вопрос Линекер.



– Потому что Бог подал нам руку. И это невероятно, что приём не был замечен сразу двумя людьми: арбитром и судьей на линии. Вот почему я сказал о руке Бога.

– Я обвиняю судью и помощника, не тебя, – заявил мой собеседник. – Это был второй гол в моей жизни, когда я хотел аплодировать голу противника…



Мне захотелось поцеловать его после этих слов.



«Рука Бога» – гол моей мечты, моих снов».



Второй мяч, который Диего забил спустя четыре минуты, получился ещё более невероят-ным – его признали лучшим индивидуальным голом столетия.

Права на видео принадлежат ФИФА. Посмотреть видео можно на официальном канале ФИФА в YouTube.

Последние месяцы жизни Марадоны. Как они прошли Ещё недавно великий аргентинец отпраздновал свой юбилей.

Этот исторический матч стал для обоих судей последним в их карьерах. Болгарин спустя много лет признался, что Марадона разрушил его жизнь, и назвал аргентинца плохим че-ловеком. Перед ним Диего так и не извинился (ну, насколько это известно), а вот Али Бин-Нассер в 2015 году всё же услышал от футболиста слова извинений за сломанную карьеру.



В недавнем интервью для France Football он, правда, сказал о желанном подарке на юби-лей: «Мечтаю забить Англии ещё раз. Только уже правой рукой».

Умер Диего Марадона. Реакция мира онлайн Футбольному волшебнику было всего 60…

В статье использованы фрагменты книг «Yo soy El Diego» и «Диего Марадона. Авто-биография»