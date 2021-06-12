«Милан» может продать Леау за € 30 млн, на игрока претендуют клубы Англии и Франции

«Милан» планирует продать своего португальского нападающего Рафаэла Леау в летнее трансферное окно. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, россонери хотят выручить за 22-летнего португальца € 25-30 млн. Среди претендентов на игрока английские «Эвертон» и «Вулверхэмптон», а также французский «Марсель».

В завершившемся чемпионате Италии Леау провёл за «Милан» 30 матчей (22 в основе), забил шесть голов, отдал шесть результативных передач и получил пять жёлтых карточек. Футболист выступает за «Милан» с 2019 года. Ранее он играл за «Лилль» и «Спортинг». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

В Серии А «Милан» с 79 очками занял второе место и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.