«Милан» может продать Леау за € 30 млн, на игрока претендуют клубы Англии и Франции

«Милан» планирует продать своего португальского нападающего Рафаэла Леау в летнее трансферное окно. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, россонери хотят выручить за 22-летнего португальца € 25-30 млн. Среди претендентов на игрока английские «Эвертон» и «Вулверхэмптон», а также французский «Марсель».
В завершившемся чемпионате Италии Леау провёл за «Милан» 30 матчей (22 в основе), забил шесть голов, отдал шесть результативных передач и получил пять жёлтых карточек. Футболист выступает за «Милан» с 2019 года. Ранее он играл за «Лилль» и «Спортинг». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.
В Серии А «Милан» с 79 очками занял второе место и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.
- 12 июня 2021
-
07:18
-
06:56
-
06:17
-
06:00
-
05:58
-
05:37
-
04:54
-
04:35
-
04:12
-
03:53
-
03:42
-
02:59
-
02:26
-
01:32
-
01:20
-
01:08
-
00:57
-
00:53
-
00:50
-
00:38
-
00:35
-
00:15
-
00:09
-
00:05
- 11 июня 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:37
-
23:25
-
23:22
-
23:21
-
23:19
-
23:12
-
22:59
-
22:58
-
22:56