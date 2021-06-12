Посол Украины в Германии высказался о связи решения УЕФА по форме сборной и «Газпрома»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил мнение о связи между удовлетворением жалобы РФС по поводу формы сборной Украины на Евро-2020 и заключением спонсорского контракта между УЕФА и российской компанией «Газпром».
«Тот факт, что УЕФА удовлетворил жалобу России по поводу футболки сборной Украины на Евро-2020 всего через несколько дней после подписания спонсорского соглашения между Европейской футбольной ассоциацией и российской государственной компанией «Газпром», является более чем подозрительным. Президент Владимир Путин снова использует инструмент гибридной войны «Газпрома», чтобы разобщить Европу», — приводит слова Мельника Bild.
Напомним, УЕФА обязал сборную Украину прикрыть слоган «Героям слава!» на футболках во время чемпионата Европы — 2020.
- 12 июня 2021
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