Посол Украины в Германии высказался о связи решения УЕФА по форме сборной и «Газпрома»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил мнение о связи между удовлетворением жалобы РФС по поводу формы сборной Украины на Евро-2020 и заключением спонсорского контракта между УЕФА и российской компанией «Газпром».



«Тот факт, что УЕФА удовлетворил жалобу России по поводу футболки сборной Украины на Евро-2020 всего через несколько дней после подписания спонсорского соглашения между Европейской футбольной ассоциацией и российской государственной компанией «Газпром», является более чем подозрительным. Президент Владимир Путин снова использует инструмент гибридной войны «Газпрома», чтобы разобщить Европу», — приводит слова Мельника Bild.

Напомним, УЕФА обязал сборную Украину прикрыть слоган «Героям слава!» на футболках во время чемпионата Европы — 2020.