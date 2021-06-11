УЕФА обязал Украину прикрыть слоган «Героям Слава!» на футболках

УЕФА обязал сборную Украину прикрыть слоган «Героям Слава!» на футболках во время чемпионата Европы – 2020. Соблюдение украинцами этого требования будет проверяться делегатом УЕФА перед каждым матче континентального первенства. Об этом изданию «РИА Новости» сообщили в пресс-службе УЕФА.
Вероятно, слоган, вызвавший немалый резонанс на постсоветском пространстве, будет «спрятан» и прикрыт на внутренней стороне воротника.
Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о результатах переговоров с УЕФА по поводу формы сборной Украины. По его словам, европейская футбольная ассоциация разрешила украинцам оставить на своей экипировке все лозунги. При этом в дизайн формы будут внесены небольшие изменения, касающиеся расположения этих лозунгов на форме.
- 11 июня 2021
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