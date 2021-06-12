Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловрен опубликовал обращение к сборной Хорватии и болельщикам

Ловрен опубликовал обращение к сборной Хорватии и болельщикам
Алексей Ласнов
Комментарии

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен обратился к игрокам и болельщикам команды накануне матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 со сборной Англии.

«С завтрашнего дня мы будем защищать цвета этой священной футболки. Мы должны быть решительными и храбрыми. Мы держимся вместе, потому что только так мы непобедимы. Начиная с первой минуты до последней игры в турнире, давайте не забывать, откуда мы. Что бы ни случилось в конце, нужно идти с высоко поднятой головой. Вперёд, команда и народ!» — написал Ловрен на своей странице в «Инстаграме».

Сборная Хорватии сыграет в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Англии. Встреча состоится завтра, 13 июня.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021