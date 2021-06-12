Ловрен опубликовал обращение к сборной Хорватии и болельщикам
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Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен обратился к игрокам и болельщикам команды накануне матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 со сборной Англии.
«С завтрашнего дня мы будем защищать цвета этой священной футболки. Мы должны быть решительными и храбрыми. Мы держимся вместе, потому что только так мы непобедимы. Начиная с первой минуты до последней игры в турнире, давайте не забывать, откуда мы. Что бы ни случилось в конце, нужно идти с высоко поднятой головой. Вперёд, команда и народ!» — написал Ловрен на своей странице в «Инстаграме».
Сборная Хорватии сыграет в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Англии. Встреча состоится завтра, 13 июня.
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