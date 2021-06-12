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Кристиана Эриксена увезли со стадиона на скорой

Кристиана Эриксена увезли со стадиона на скорой
Сергей Сорокин
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Полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена увезли со стадиона на скорой.

Ранее матч сборных Дании и Финляндии на чемпионате Европы — 2020 был прерван.

Полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание на поле во время матча Дания — Финляндия, унесли с поля.

Эриксена несли игроки сборной Дании за ширмой. До этого врачи оказывали помощь игроку прямо на поле.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.

Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступают национальные команды России и Бельгии.

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