«Дома так тоскливо играть — не здорово». Губерниев — о поражении России в матче с Бельгией

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на разгромное поражение сборной России со счётом 0:3 в матче чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Бельгии.



«Нам забили быстро два. И дальше Бельгия ходила пешком. Мы впереди не создали вообще ничего. Сзади что ждали, то и получили. Вратарь + центральная зона. Плохо, что много пропустили. Может помешать выйти даже с третьего места. Ну и дома так тоскливо, конечно, играть – это не здорово. Даже против Бельгии.



Набор исполнителей у Черчесова слабый! Мы это знали. Убедились ещё раз! Дальше надо хоть кого-то обыграть. По матчу с Бельгией не видно как. Но там будет уже не Бельгия! И всё же, вперёд, Россия!» — написал Губерниев в своём «телеграме».

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