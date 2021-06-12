Сборная России проиграла Бельгии в первом матче на Евро

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла сборной Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:3.
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счёт в матче с Россией после ошибки Андрея Семёнова. На 10-й минуте встречи после кросса в российскую штрафную Семёнов не смог выбить мяч, позволив Лукаку развернуться к воротам и пробить точно в угол.
Защитник сборной Бельгии Тома Мёнье увеличил преимущество номинальных хозяев. На 34-й минуте после подачи с левого фланга Антон Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Мёнье, которому никто не помешал пробить в нижний угол ворот. На 88-й минуте Лукаку оформил дубль.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.
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