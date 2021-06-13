Быстров: сыграть с Бельгией таким составом? Это без шансов

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о выборе сборной России стартового состава на матч первого тура чемпионата Европы – 2020 со сборной Бельгии (0:3).
«Черчесов решил сделать ставку на опыт. Силы не безграничны. Баринов не готов на 100 процентов. Жирков не готов на 100 процентов. И сыграть против Бельгии таким составом? Это без шансов. Вот и получилось. Хорошая пища для размышления. Чтобы с Финляндией мы увидели что-то другое.
Черчесов всё-таки верил в свой план. Он добавил к двум центральным защитникам Оздоева и Баринова, думая, что они будут помогать. И в принципе план работал. Но когда происходит на поле форс-мажор, то потом трудно все собрать. Здесь уже вопрос к другим футболистам. У нас есть капитан, который должен вести за собой команду, — приводит слова Быстрова сайт «Матч ТВ».
- 13 июня 2021
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