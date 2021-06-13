Мухин — о матче с Бельгией: можно играть со всеми соперниками. В этот раз нам не повезло

Полузащитник сборной России Максим Мухин прокомментировал поражение национальной команды в стартовом матче чемпионата Европы-2020 с Бельгией (0:3)
«Когда выходил на замену, задача была как и у всех — выйти и помочь команде, выложиться. Сейчас в раздевалке все очень сильно расстроены, не ожидали такого результата. Но ничего страшного. Будем исправлять эти ошибки и двигаться вперёд.
Можно играть со всеми соперниками. Все зависит от нас самих. В этот раз нам не очень повезло. Где-то была расслабленность, потеря концентрации. На матчи с Финляндией и Данией смотрим с оптимизмом. Нужно забывать плохие моменты и двигаться вперёд», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Мухин появился на поле на 63-й минуте, заменив полузащитника Романа Зобнина. Это был дебютный матч 19-летнего россиянина на крупных международных турнирах.
Следующий матч сборная России проведёт 16 июня с финнами. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:00 мск.
- 13 июня 2021
-
02:56
-
02:40
-
02:39
-
02:24
-
02:18
-
02:15
-
02:04
-
01:58
-
01:42
-
01:36
-
01:32
-
01:21
-
01:18
-
01:13
-
01:13
-
01:06
-
01:00
-
01:00
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:51
-
00:48
-
00:48
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:36
-
00:34
-
00:33
-
00:31
-
00:29
-
00:29