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Мухин — о матче с Бельгией: можно играть со всеми соперниками. В этот раз нам не повезло

Мухин — о матче с Бельгией: можно играть со всеми соперниками. В этот раз нам не повезло
Андрей Панков
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Полузащитник сборной России Максим Мухин прокомментировал поражение национальной команды в стартовом матче чемпионата Европы-2020 с Бельгией (0:3)

«Когда выходил на замену, задача была как и у всех — выйти и помочь команде, выложиться. Сейчас в раздевалке все очень сильно расстроены, не ожидали такого результата. Но ничего страшного. Будем исправлять эти ошибки и двигаться вперёд.

Можно играть со всеми соперниками. Все зависит от нас самих. В этот раз нам не очень повезло. Где-то была расслабленность, потеря концентрации. На матчи с Финляндией и Данией смотрим с оптимизмом. Нужно забывать плохие моменты и двигаться вперёд», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Мухин появился на поле на 63-й минуте, заменив полузащитника Романа Зобнина. Это был дебютный матч 19-летнего россиянина на крупных международных турнирах.

Следующий матч сборная России проведёт 16 июня с финнами. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:00 мск.

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