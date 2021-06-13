Форвард сборной Финляндии Пукки: матч с Данией был самым тяжёлым в моей карьере

Нападающий сборной Финляндии Теэму Пукки высказался о матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Данией (1:0) и инциденте, произошедшем с датским хавбеком Кристианом Эриксеном.



«Можно сказать, это был самый тяжёлый матч в моей карьере. Мы узнали, что с Кристианом всё в порядке, но вернуться на поле было непросто. Мы были солидарны со сборной Дании, а они хотели продолжать встречу. Впереди у нас важная игра. Конечно, мы были рады победе, но в раздевалке царило совсем не такое чувство, которое обычно бывает после выигранных матчей», — приводит слова Пукки Ilta-Sanomat.



Напомним, в конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.

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