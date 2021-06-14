О заключении контракта между «Тоттенхэмом» и Фонсекой будет объявлено в течение 72 часов

Английский «Тоттенхэм» в течение ближайших 72 часов объявит о заключении контракта со специалистом Паулу Фонсекой. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
Ранее сообщалось, что стороны достигли договорённости. Фонсека подпишет контракт, рассчитанный на три года. Португальский специалист будет получать в «Тоттенхэме» € 4 млн за сезон.
Напомним, Фонсека попрощался с «Ромой» по завершении сезона-2020/2021. На его место в команду пришёл другой португальский специалист — Жозе Моуринью, который был уволен как раз из «Тоттенхэма». Ранее СМИ связывали Паулу Фонсеку с московским «Спартаком» и донецким «Шахтёром», во главе которого Паулу работал до переезда в Италию.
Под руководством Фонсеки «Рома» в 38 матчах набрала 62 очка и заняла седьмое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2020/2021.
- 14 июня 2021
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