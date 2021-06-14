Бывший главный тренер «Ноа» Дмитрий Гунько возглавил «Арарат-Армению».

«Рады сообщить, что главным тренером «Арарат-Армении» назначен российский специалист Дмитрий Гунько. Добро пожаловать!» — сообщает пресс-служба армянской команды на своей странице в «Фейсбуке».

Последним клубом Гунько до назначения в «Ноа» были «Химки». Он покинул подмосковный клуб после неудачного старта сезона-2020/2021. Ранее Дмитрий работал в системе московского «Спартака», занимая пост главного тренера академии «Спартака» им. Ф. Ф. Черенкова.

Ранее Анатолий Байдачный покинул пост наставника клуба «Арарат-Армения». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Напомним, о назначении Байдачного на пост главного тренера клуба «Арарат-Армения» стало известно 24 марта текущего года. До этого последним клубом Байдачного был «Ростов», в котором специалист работал с 2012 года. Ранее белорусский специалист тренировал воронежский «Факел», «Терек», «Ростсельмаш», «Черноморец», «Жемчужину» и национальную команду Беларуси.



По итогам сезона-2020/2021 клуб «Арарат-Армения» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.