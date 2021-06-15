«Ювентус» проявляет интерес к Корентину Толиссо

«Ювентус» в летнее трансферно окно планирует усилить центр полузащиты.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио на своём сайте, на прошлой неделе «старая сеньора» контактировала с мюнхенской «Баварией» по поводу возможного трансфера Корентина Толиссо. «Ювентус» уже давно хочет заполучить француза: итальянский суперклуб пытался купить его ещё в 2017 году, но тогда француз перешёл из «Лиона» в «Баварию». Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри является давним поклонником 26-летнего полузащитника. Именно он в свой первый приход в «Ювентусе» хотел переманить Толиссо из «Лиона» в Серию А.
Срок действующего контракта Корентина Толиссо с немецким клубом истекает 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн. В сезоне-2020/2021 полузащитник провёл 16 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Толиссо вошёл в состав сборной Франции на Евро-2020.
- 15 июня 2021
-
13:06
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:53
-
12:52
-
12:38
-
12:37
-
12:28
-
12:19
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:56
-
11:36
-
11:31
-
11:25
-
11:20
-
11:04
-
10:41
-
10:35
-
10:21
-
10:19
-
10:14
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:32
-
09:18
-
09:08
-
09:00
-
08:47
-
08:42
-
08:30