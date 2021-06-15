«Ювентус» проявляет интерес к Корентину Толиссо

«Ювентус» в летнее трансферно окно планирует усилить центр полузащиты.



Как сообщает Джанлука Ди Марцио на своём сайте, на прошлой неделе «старая сеньора» контактировала с мюнхенской «Баварией» по поводу возможного трансфера Корентина Толиссо. «Ювентус» уже давно хочет заполучить француза: итальянский суперклуб пытался купить его ещё в 2017 году, но тогда француз перешёл из «Лиона» в «Баварию». Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри является давним поклонником 26-летнего полузащитника. Именно он в свой первый приход в «Ювентусе» хотел переманить Толиссо из «Лиона» в Серию А.



Срок действующего контракта Корентина Толиссо с немецким клубом истекает 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн. В сезоне-2020/2021 полузащитник провёл 16 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Толиссо вошёл в состав сборной Франции на Евро-2020.

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