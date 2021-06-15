«Бузова должна вымаливать прощение у россиян». Соловьёв — о конфликте певицы с Губерниевым

Известный журналист и телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал конфликт певицы Ольги Бузовой со спортивным журналистом Дмитрием Губерниевым в телеэфире, в ходе которого девушка была доведена до слёз.

«У Бузовой какая-то мания величия, она считает, что все у неё должны просить прощения. Не она должна на коленях у российского народа вымаливать прощение, вот этот образец пошлости, за «Дом-2», за всю мерзость, за всю гадость. Она требует, чтобы Губерниев у неё просил прощения. Да это ты должна вымаливать прощение! Вот тебе 35 лет — ещё 35 должна молить прощение.

Дима давал возможность Бузовой объединить два мира, подводя сочетание футбола и театра. Это очень красивая подача, которую Бузова могла бы использовать. Через театр он пытался поговорить об эмоциях, о футболе. Но Бузова не слышит, уровень самолюбования и неадекватности зашкаливает.

В эфир неподготовленная девочка пришла, при этом у неё же красный диплом. Объясните мне, красные дипломы где-то продают, что ли? Может, в подземном переходе? Я просто понять хочу. Если эта женщина начала заниматься театром, она не могла не изучить историю театра.

Осознано или неосознанно, но Дима попал в какую-то страшную болевую точку Бузовой. У неё реально есть какие-то проблемы с алкоголем? Мне по-человечески жалко Бузову: она услышала, не поняла. Вдруг что-то пробилось в ужасно личное, и стало видно, что на самом деле она никакая не звезда. Несчастная, одинокая женщина, и у неё вот эти слёзы… Ей так хочется любви… Мне просто стало её безумно жалко.

Губерниев был корректен и никого не оскорблял. Он не употреблял оскорбительных слов. Он вёл свою линию и, если угодно, отдал Бузовой пас в стиле Зинедина Зидана – тонкий и умный. Если бы Оля слушала его, то имела бы фантастическую возможность подхватить тему, развить её. Она могла бы и себя показать, и ребят поддержать. Но ей помешала бесконечная зацикленность на себе», — сказал Соловьёв в прямом эфире своего YouTube-канала.