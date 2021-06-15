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Ивица Олич назвал причину прекращения работы в ЦСКА

Ивица Олич назвал причину прекращения работы в ЦСКА
Алексей Ласнов
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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал уход из московского клуба.

«Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить о прекращении сотрудничества с ПФК ЦСКА. Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды.

Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона. Также я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить клуб и болельщиков за отличные впечатления и приятные два месяца, которые я провёл в клубе. Желаю всем в ПФК ЦСКА и всем армейским болельщикам здоровья, счастья и успехов в будущем», — приводит слова Олича пресс-служба клуба.

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