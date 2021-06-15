«Ювентус» продлил аренду Альваро Мораты
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Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората продолжит выступать за «Ювентус» на правах аренды до 2022 года, сообщает пресс-служба туринского клуба.
Напомним, Мората перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Атлетико» на правах аренды в конце сентября прошлого года. В сезоне-2021/2022 нападающий принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. На данный момент Мората находится в расположении сборной Испании и принимает участие в чемпионате Европы.
По итогам минувшего сезона «Ювентус» занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Чемпионом страны стал миланский «Интер». «Атлетико» стал чемпионом Испании по итогам сезона-2020/2021.
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