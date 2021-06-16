Сборная России во 2-й раз меняет вратаря на крупном международном турнире после 1-го матча

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Россия встретится с Финляндией. В стартовом составе сборной России произошла замена вратаря.



Вместо Антона Шунина, сыгравшего в 1-м матче турнира с Бельгией (0:3), с первых минут появится Матвей Сафонов. Это второй случай в истории сборной России, когда на крупном международном турнире после первого матча меняется основной голкипер. На Евро-1996 в стартовой игре с Италией (1:2) основным вратарём был Станислав Черчесов, который сейчас тренирует национальную команду.



Во 2-м туре его заменил Дмитрий Харин, а Россия проиграла Германии (0:3). На заключительный матч групповой стадии с Чехией (3:3) в ворота вернулся Черчесов.

На чемпионате мира — 2002 во всех матчах сборной России играл Руслан Нигматуллин, на Евро-2004 основным голкипером поехал Сергей Овчинников, который был удалён во втором матче группового турнира с Португалией (0:2) — вместо него матч с Португалией и следующий матч с Грецией (2:1) играл Вячеслав Малафеев. На Евро-2008, ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018 ворота сборной России защищал Игорь Акинфеев. На чемпионате Европы — 2012 основным голкипером россиян был Вячеслав Малафеев.

Матч начнётся с минуты на минуту, «Чемпионат» проведёт онлайн текстовую трансляцию этой встречи.