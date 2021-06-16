Шансов на ошибку у сборной России нет! Финнов нужно обыгрывать любой ценой. LIVE!

Шестой день чемпионата Европы по футболу обещает российским болельщикам массу эмоций. Будут ли они положительными, покажет первый матч игровой программы, в котором сыграют сборная России и сборная Финляндии. Матч национальной дружины начнётся в 16:00 по московскому времени.
Обещают быть жаркими и разборки команд группы А. В 19:00 на Олимпийском стадионе в Баку встретятся сборные Турции и Уэльса, а в 22:00 на Стадионе «Олимпико» в Риме сойдутся национальные команды Италии и Швейцарии.
Бывший наставник сборной России и ветеран отечественного тренерского цеха Юрий Сёмин оценил шансы национальной команды в противостоянии с Финляндией. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой специалист выразил надежду, что для России «всё сложится хорошо».
«Матч с Финляндией, наверное, самый важный для российской сборной. Он может дать шанс бороться и за выход из группы, и за высокие места. Игру с Бельгией надо забыть и выбросить из головы. Команде нужно больше энтузиазма и оптимизма, а нам всем — поболеть, создать хорошую атмосферу. Думаю, наша команда справится с этой ситуацией и будет продолжать бороться за Кубок Европы.
Победа финнов осложнила турнирную таблицу, но Финляндия — это не Бельгия. Конечно, ни в коем случае нельзя думать, что это слабая команда. Играть будет сложно: соперник выстроит большую плотность в обороне. К сожалению, мы эту плотную оборону вскрываем не очень хорошо. Но я надеюсь, что для нас всё сложится хорошо», — сказал Сёмин.
Финны не будут чувствовать себя в Питере как в гостях
В расписании дружина из Суоми номинально является хозяйкой. И в этом есть некоторая ирония, поскольку для финнов Санкт-Петербург – излюбленный вариант для путешествий выходного дня. Всего 6-8 часов в пути на автобусе из Хельсинки, и ты в прекрасном и одном из красивейших городов Европы. Ну а путешествиях на легендарных паромах и говорить нечего. А потому, гостями они себя на берегах Невы точно не будут чувствовать.
А потому, фанатам и футболистам нужно настроиться на одну волну и сделать то, что мы делали регулярно – обыграть сборную Финляндии в футбол.
Пора научиться любить сегодняшнюю сборную России!
А теперь немного ностальгического позитива. Многие болельщики сборной продолжают жить теми восхитительными ощущениями, которые нам подарила национальная дружина в 2008 году. И этот победный мираж мешает нам адекватно воспринимать реальность, а футболистам, получить от болельщиков хотя бы толику той позитивной ауры, которую сами герои того памятного Евро и разрушили.
Сейчас у нас новые герои. И корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов рассказывает, почему мы должны дать шанс себе и тем футболистам, которые выйдут на изумрудный газон «Газпром-Арены» в Санкт-Петербурге.
Сборная России потеряла Юрия Жиркова
Не хочется начинать с негатива, но эта информация, действительно важная. Накануне ключевого поединка с финнами появилась информация о состоянии здоровья нашего заслуженного ветерана Юрия Жиркова.
«По Жиркову не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Юру мы потеряли на весь турнир. Кудряшов сегодня первый раз немножко потренировался с командой. Постепенно готовим. Кузяев тренировался, Дивеев пропустил один день. Джикия вчера пропустил, сегодня тренировался в лёгкой форме, Головин тоже. Подготовка меняется, подход меняется», — доложил информацию наставник сборной России Станислав Черчесов.
- 16 июня 2021
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