Шансов на ошибку у сборной России нет! Финнов нужно обыгрывать любой ценой. LIVE!

Бывший наставник сборной России и ветеран отечественного тренерского цеха Юрий Сёмин оценил шансы национальной команды в противостоянии с Финляндией. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой специалист выразил надежду, что для России «всё сложится хорошо».

«Матч с Финляндией, наверное, самый важный для российской сборной. Он может дать шанс бороться и за выход из группы, и за высокие места. Игру с Бельгией надо забыть и выбросить из головы. Команде нужно больше энтузиазма и оптимизма, а нам всем — поболеть, создать хорошую атмосферу. Думаю, наша команда справится с этой ситуацией и будет продолжать бороться за Кубок Европы.



Победа финнов осложнила турнирную таблицу, но Финляндия — это не Бельгия. Конечно, ни в коем случае нельзя думать, что это слабая команда. Играть будет сложно: соперник выстроит большую плотность в обороне. К сожалению, мы эту плотную оборону вскрываем не очень хорошо. Но я надеюсь, что для нас всё сложится хорошо», — сказал Сёмин.